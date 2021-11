Com 15 anos e uma voz potente, Mariah Nala é a nova cara do pop brasileiro

Mariah Nala é o nome artístico de Maria Eduarda Nogueira Faro, que explicou a escolha em entrevista ao portal Splash, do UOL. "Para o nome artístico, decidi acrescentar o 'H' no Maria e acrescentei o Nala, por ser um nome africano com um significado muito bonito", revelou.

Ela também falou a respeito de suas expectativas dentro da indústria da música, e a importância de estar rodeada de pessoas que acreditam em seu talento. "Meu maior sonho na carreira é tocar as pessoas com as minhas músicas, fazer com que elas se inspirem e, em breve, fazer muitos shows. O maior medo de começar jovem é que isso afete a minha saúde mental. Mas, com o apoio da minha família, me sinto mais segura. Recebi conselhos que guardo no coração e seguirei minha carreira com os pés no chão, sem perder a essência de quem sou", completou no bate-papo.

Já é uma diva, com certeza!

Estamos super animados para mais trabalhos autorais de Mariah, e vocês?