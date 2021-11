Tutela de Britney Spears é encerrada após 13 anos

O pai de Britney, Jamie Spears, também expressou seu apoio ao fim da tutela em um relatório apresentado por sua equipe jurídica em 2 de novembro.

Ele serviu como conservador de sua propriedade por 13 anos e lutou contra sua remoção do cargo em agosto. Jamie foi suspenso do papel de conservador do espólio no final daquele mês, com o advogado de Britney dizendo que foi uma vitória legal "massiva" para a cantora.

Na época, o contador público John Zabel foi nomeado conservador temporário de seu espólio.