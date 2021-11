Virginia Fonseca e Samara Pink inauguram clínica de estética em São Paulo

Virginia Fonseca acaba de conquistar mais um feito! Após lançar seu podcast com Camila Loures, Virginia inaugurou a Clínica SK na noite de quinta-feira, 11, em São Paulo.

Em parceria com Samara Pink, a mamãe de Maria Alice comanda a clínica profissional que oferece tratamentos corporais, voltados para o emagrecimento saudável; harmonização orofacial, com as tecnologias mais avançadas do mercado; dermatologia; odontologia e nutrólogo.

A Clínica SK ainda traz endocrinologia esportiva, estética gonecológica, micropigmentação labial, corporal e de sobrancelha, além de estética especializada em lentes de contato.