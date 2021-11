Kevin O Chris se torna primeiro funkeiro a gravar DVD na Europa: "Só gratidão"

Kevin O Chris está fazendo seu nome no mercado internacional! Após gravar parceria com Dulce Maria, Kevin O Chris se prepara para gravar seu DVD em Portugal, com participação do português David Carreira e funkeiros brasileiros. Sucesso!

"Eu tô felizão, prestes a subir no palco da Altice Arena, espaço de espetáculos em Lisboa que já recebeu show de artistas internacionais gigantes, para cantar o nosso funk, sons que escrevi, produzi", disse o artista, exclusivamente ao E! Online Brasil.

"O primeiro funkeiro a gravar um DVD na Europa. Só tenho gratidão a Deus por me permitir viver um momento como esse."

Kevin O Chris segue em ascensão no exterior e, consequentemente, levando o funk para todo o mundo. Após lançar o remix de Ela É Do Tipo ao lado de Drake e Ela Tá Movimentando com Dulce Maria, o cantor se prepara para a gravação do DVD.