Simone Medina segue ex-sogra de Yasmin Brunet no Instagram

Simone Medina não parece determinada em manter distância do filho e da nora, Yasmin Brunet. Pelo contrário, a empresária está tentando se aproximar mais. Depois de ter comentado em uma publicação do ex-marido de Yasmin, Simone passou a seguir a ex-sogra da modelo no Instagram, Giselle Soares. Afrontosa, hein?

O ex-marido da modelo, Evandro Soldati, também recebeu simpatia suspeita de Simone. Em outubro, o modelo postou um clique brincando com o cachorro, e a matriarca comentou: "Deus abençoe".

Vale ressaltar que tanto Gabriel Medina quanto Yasmin Brunet bloquearam Simone em todas as redes sociais. De acordo com a empresária, a modelo é um obstáculo na relação do surfista com a família, o que causou muitos problemas no clã.