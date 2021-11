Cantor sertanejo Thiago Costa é internado após ser atropelado por lancha

Na tarde desta quinta-feira, 11, Thiago Costa fazia um passeio de jet ski quando sofreu um acidente ao colidir com uma lancha, em Furo do Maguari, em Belém, no Pará. Nas redes sociais de Thiago, foi publicado um anúncio sobre o ocorrido na madrugada desta sexta-feira, 12.

"Gente Thiago sofreu um acidente, estamos no hospital. Ele está estável, bem na medida do possível e recebendo os cuidados médicos. Assim que possível venho falar com vocês. Peço a compreensão e as orações. Deus está na frente", postou Idiane Caldas, esposa do artista. O casal tem como fruto do relacionamento a filha Liz, de dois anos.

A assessoria de imprensa do sertanejo também publicou um comunicado no feed do Instagram, trazendo mais detalhes do que aconteceu. "A assessoria do artista Thiago Costa vem através desta nota informar que, na tarde desta quinta-feira 11 de novembro 2021, por volta de 17:40h o cantor sofreu um acidente aquático no furo do Maguari [em Belém] Ele teve fratura na perna e no braço e passou por uma cirurgia na perna durante a madrugada e vem sendo acompanhado pela equipe médica, seu estado de saúde está estável", diz a nota.