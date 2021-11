Beyoncé e Anitta puxam a lista dos melhores lançamentos da semana

Red (Taylor's Version) - Taylor Swift

Devido a uma batalha judicial, Taylor Swift está relançando todos os álbuns da carreira. O mais aguardado pelos fãs era Red, um dos projetos mais aclamados da cantora. E veio aí! Além das faixas originais (com o timbre mais maduro de Swift), o projeto conta com 9 faixas inéditas. Ao todo, são 30 músicas! Uma das faixas mais adoradas do álbum, All Too Well, que detalha o término da cantora com o ator Jake Gyllenhaal, ganhou uma versão estendida de 10 minutos — que veio acompanhada de um curta. Dia bom para os swifties!