Britney Spears e Sam Asghari usam camiseta do #FreeBritney antes de audiência

A suspensão do pai de Britney veio três meses depois que a cantora falou em uma audiência virtual contra ele e o que ela chamou a tutela de "abusiva".

Desde então, tem havido críticas públicas crescentes a seu pai, alimentadas ainda mais por afirmações chocantes em um documentário do The New York Times sobre a estrela.

Em 7 de setembro, em um movimento surpresa, Jamie entrou com uma petição pedindo o fim da tutela de Britney por completo. Em 22 do mesmo mês, a musa, por meio de seu novo advogado – seu primeiro não indicado pelo tribunal – disse em seu próprio processo judicial que "consentia totalmente" em encerrar "rapidamente" a tutela, de acordo com a NPR.