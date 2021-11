Kanye West diz que está tentando "salvar" sua família em entrevista sobre Kim Kardashian

Também na segunda parte do podcast, Kanye falou sobre ajudar Kim a se preparar para sua estreia como apresentadora do SNL no mês passado, assim como a jornada da estrela do reality para se tornar uma advogada, a mesma profissão de seu falecido pai, Robert Kardashian, a quem o artista de rap se referiu como seu "sogro".

"Eu estava dando ideias de esquetes para o SNL e minha esposa estava em uma sessão com o advogado que está treinando-a e o advogado começou a dar péssimas sugestões pelo telefone e eu pensei, 'Cara, esse cara é um idiota'", disse ele. "Eles pegaram um idiota para treinar minha esposa. Ela vai falhar em sua prova pela terceira vez porque eu sinto há pessoas que podem não te querer. Elas não te querem! Há pessoas que podem não querer que Kim Kardashian se torne uma advogada".

Kim, que não está matriculada na faculdade de direito, mas está estudando sozinha para tentar se tornar uma advogada, não respondeu aos comentários de Kanye. Ela revelou no final de Keeping Up With the Kardashians em junho que havia reprovado duas vezes no exame dos alunos do primeiro ano de direito.

"Porque você sabe o que acontece quando Kim Kardashian se torna uma advogada? "Essa camisa fica um pouco mais alta, esse decote fica um pouco mais coberto. São garotas de 14 anos, 17 anos que estão posando um pouco. Elas querem se tornar uma advogada. Ela afeta as pessoas dessa forma. E há pessoas que não querem que ela afete essas mulheres dessa forma. Elas querem que ela as afete de outro jeito. E eles podem colocar um advogado que lhe dê todas as coisas certas e erradas o suficiente para que você perca o teste por tanto tempo. Você vai pegá-los da próxima vez".