Atores apontam abusos e tortura de preparadora de elenco do filme Marighella

Depois de Wagner Moura elogiar Fátima Toledo, a preparadora de elenco do filme Marighella, no programa Roda Viva, da TV Cultura, atores que já trabalharam com ela a acusaram de abusos e tortura. Inclusive, o próprio Wagner foi criticado por tecer elogios à profissional, o que repercutiu negativamente entre outros parceiros de trabalho.

"Eu a admiro muito, me ensinou muito. É uma parceira. Eu trabalhei algumas vezes com a Fátima. Quando resolvi fazer o teste de elenco, para mim não importava só o talento, mas queria conhecê-los para ter perto de mim pessoas que pensassem o filme comigo. Isso se encaixa perfeitamente no que a Fátima faz", disse o diretor de Marighella, que também já trabalhou com ela em Tropa de Elite, de 2007.

A atriz Denise Weinberg, já indicada ao Emmy Internacional e dona de mais de 40 anos de experiência no teatro, se manifestou publicamente e fez denúncias contra Fátima. Elas trabalharam juntas no longa-metragem Linha de Passe, lançado em 2008. De acordo com a publicação, ela foi torturada pelos métodos de ensino da preparadora.