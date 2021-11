Anitta e Giulia Be estarão no show de abertura do Grammy Latino 2021

Anitta e Giulia Be vão se apresentar no Grammy Latino 2021, premiação internacional que acontece dia 18 de novembro, em Las Vegas. A informação foi confirmada na noite desta quinta-feira, 11, pelas redes sociais do evento. E não vai ser qualquer apresentação: Anitta e Giulia Be vão participar da performance de abertura do evento, ao lado de nomes como Gloria Estefan, Pedro Cápo, Diego Torres e Farina.

Além de se apresentar, Giulia Be foi indicada na categoria Revelação (a única brasileira da categoria), e comemorou nas redes sociais: "honra gigantesca", disse. E vão ter mais mais brasileiros na cerimônia principal. O trio Melim vai anunciar o vencedor de uma das categorias.

Um pré-show exclusivo para o público brasileiro, apresentado por Carolina Dieckmann, vai acontecer virtualmente, no dia da premiação. A transmissão será pelo YouTube e Facebook oficiais do evento, a partir das 18h. Luedji Luna, Os Barões da Pisadinha e Nando Reis vão se apresentar. Os vencedores das categorias específicas para brasileiros também serão anunciados na ocasião.