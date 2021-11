Sorocaba posta primeira foto da filha recém nascida: "Verdadeira benção"

Que amor! Na noite desta quinta-feira, 11, o cantor sertanejo Sorocaba publicou a primeira foto de sua filha recém-nascida nas redes sociais. No registro, Fernanda aparece no colo da mãe, Biah Rodrigues, instantes após o parto.

O clique derreteu os corações dos fãs do cantor sertanejo, da dupla com Fernando Zor. "'Os filhos são herança do Senhor; eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas! Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal'. (Salmos‬ ‭127:3-5‬)'", escreveu na legenda do post.

Nos comentários, a mamãe deixou toda a sua gratidão pelo apoio do marido durante o trabalho de parto, que durou cerca de cinco horas. "Mais uma vez nós conseguimos meu amor! Obrigada por toda força e por não soltar a minha mão em nenhum momento", expressou a modelo.