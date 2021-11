Veja resposta fofa de Travis Barker após Kourtney Kardashian dizer que é "obcecada" por ele

Kourtney Kardashian e Travis Barker estão mais apaixonados do que nunca! E nessa quinta-feira, 11, Kourtney e Travis provaram que mesmo uma pequena ida ao supermercado é suficiente para lembrar um ao outro da intensidade de seu amor.

O baterista do Blink-182 postou uma foto no Instagram em um minimercado segurando um saco de batatas fritas Lays e dois pacotes Tic Tac de laranja veganos. "Estou perdido no supermercado", dizia a legenda. Enquanto a maioria dos comentários se concentrava na escolha do lanche do baterista, Kourtney fez um comentário sobre o dela.

"Obcecada por você e suas coisas veganas", ela escreveu com um emoji de língua para fora. Certamente o comentário fez seu noivo corar quando ele respondeu, "Obcecado por você, amor".

Kourtney, de 42 anos, e Travis, de 45 anos, nunca tiveram vergonha de mostrar suas trocas de carinho na Internet. Travis, que pediu Kourtney em casamento no mês passado, até usou o Instagram para sugerir um possível nome de um filho do casal.