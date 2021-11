A Fazenda 13: Tiago Piquilo é o oitavo eliminado

Tiago Piquilo não conseguiu conquistar o público e foi o oitavo eliminado de A Fazenda 13, reality show da Record TV. Em uma disputa com as colegas de confinamento Dayane Mello e Sthe Matos, Tiago foi o menos votado para permanecer na casa, com 26,87% dos votos. Poxa!

Piquilo acabou na roça por ter sido puxado Sthe, a favorita para permanecer no jogo, com 40,06% da preferência do público. Mesmo durante a eliminação, o peão mostrou uma tranquilidade que impressionou até a apresentadora Adriane Galisteu.

"Quando a gente entrou a gente já sabia que ia ter que passar por isso, que faz parte, que é normal, que é um processo natural, não tem como, né? É só um que vai ganhar, não tem jeito, né?", explicou ele. Tiago, vem ensinar essa conformidade aqui fora!