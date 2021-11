De amigos a rivais, por que Rico e Dayane são favoritos em 'A Fazenda'?

Dayane Mello

E, se tratando de movimentação no jogo, a modelo também é responsável por não deixar o programa parado. Já carregando uma torcida significativa lá de sua participação no Gran Fratello VIP, na Itália, Dayane conseguiu cativar mais pessoas ao longo das últimas semanas. Dona de um fandom bem forte, sua aproximação com Aline no início do reality, com direito a beijos e carinhos, levou muitos a shipparem o casal.