Taylor Swift dá a melhor resposta sobre músicas antigas e seus ex-namorados

Taylor Swift, que estreou no TikTok, fez um comentário que pode fazer algumas pessoas de seu passado se sentirem um pouco, digamos, infelizes. Na quinta-feira, 11, Taylor participou do Late Night with Seth Meyers para falar sobre o lançamento de seu álbum regravado, Red (Taylor's Version).

O lançamento aconteceu à meia-noite e, durante o bate-papo, a cantora de 31 anos admitiu estar se sentindo muito mais calma com a nova versão do quando lançou o Red original em 2012.

"Foi lançado originalmente há cerca de uma década, eu tinha 22 anos, e aquela semana de lançamento foi muito estressante porque ninguém ouviu nenhuma música", lembrou ela. "Existem cerca de 14 gêneros diferentes neste álbum. É uma verdadeira colcha de retalhos de gênero. Eu estava realmente experimentando-os."

Taylor explicou que ela não estava apenas preocupada se as pessoas iriam gostar do álbum, mas também se sentia "muito triste" devido a algumas experiências difíceis. Desta vez, porém, foi um pouco diferente.