Tragédia em Astroworld: número de mortos sobe para 9 após show de Travis Scott

Travis disse nas redes sociais que ficou "absolutamente arrasado" com a tragédia e que está trabalhando para ajudar as famílias afetadas. Na quinta-feira, 11, sua equipe divulgou um novo comunicado, que dizia:

"Na última semana, Travis Scott e sua equipe têm explorado ativamente as rotas de conexão com cada uma das famílias afetadas pela tragédia por meio dos contatos apropriados. Ele está perturbado com a situação e deseja desesperadamente compartilhar suas condolências e fornecer ajuda a eles o mais rápido possível, mas deseja permanecer respeitoso com os desejos de cada família sobre como eles gostariam de estar conectados".