O que está realmente rolando entre Scott Disick e a modelo Hana Cross

Scott Disick já tem um novo amor? Recentemente, Scott levantou rumores de romance com a modelo de 24 anos, Hana Cross, após eles serem flagrados no restaurante Nobu, em Malibu.

Na última segunda-feira, 8, a dupla foi vista deixando o local com um grupo de pessoas levando a especulações de que Scott seguiu em frente, dois meses após seu rompimento com Amelia Hamlin.

Mas antes que os rumores de relacionamento entrem em ação, uma fonte próxima à estrela de Flip It Like Disick disse exclusivamente ao E! News que, embora Scott esteja "voltando ao cenário do namoro e se divertindo", ele não está necessariamente procurando por algo sério. Como a fonte explica: "Ele está se divertindo com Hana, mas por enquanto é só isso."

De acordo com a fonte, Scott está levando as coisas devagar porque ele "não se recuperou totalmente" de lidar com sua separação de Amelia e o noivado de Kourtney Kardashian com Travis Barker.