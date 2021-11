Recomendado para você : Paris Hilton se casa com Carter Reum após 2 anos juntos

Paris Hilton subiu ao altar! Paris se casou com o namorado Carter Reum nessa quinta-feira, 11, em Los Angeles, uma fonte confirmou ao E! News.

"Paris escolheu seu vestido na noite passada", disse uma segunda fonte. "Há muito amor e apoio em torno de Carter e Paris."

No episódio de 11 de novembro do podcast This is Paris, Reum compartilhou: "Com certeza vai ser seu casamento de conto de fadas".

Hilton revelou que estava mais "nervosa" para a primeira dança. "Não tive um segundo livre", explicou ela antes do grande dia. "Eu fiz aulas de dança duas vezes; é simplesmente difícil".

A noiva já havia sugerido que o casamento do casal seria um evento inesquecível durante um episódio de agosto do The Tonight Show.

"Vai ser um caso de três dias", disse ela ao apresentador Jimmy Fallon na época. "Temos muita coisa acontecendo... Muitos vestidos, provavelmente 10. Eu amo mudanças de roupa".