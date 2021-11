Hailey Bieber relembra tempo "difícil" ajudando Justin Bieber em sua sobriedade

Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Quando se viu apoiando Justin Bieber em sua jornada para a sobriedade, Hailey Bieber se sentiu em um ambiente, digamos, familiar. Em um episódio de quarta-feira, 10, do podcast VS Voices, Hailey comparou a experiência de seu casamento à convivência com o pai.

Na série documental do YouTube, Justin Bieber: Seasons, o cantor falou abertamente sobre sua superação contra o vício em maconha, álcool, cogumelos psicodélicos, pílulas e outras drogas, dizendo que isso foram "uma fuga" para ele.

E a modelo, filha do ator Stephen Baldwin, já teve de lidar com o vício em cocaína de seu pai.

"Há muitos vícios em nossa família, tipo, não apenas meu pai, mas muitas outras pessoas daquele lado da minha família lutaram com muitas coisas diferentes", disse ela. "Ele sempre foi extremamente aberto sobre por que estar sóbrio funcionava para ele e por que ele precisava estar sóbrio e como é o comportamento alcoólico, e de onde isso vem."