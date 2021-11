Luan Santana e Gusttavo Lima emocionam com homenagens à Marília Mendonça

Marília Mendonça levou o Brasil inteiro às lágrimas com sua morte repentina após um acidente de avião, em 5 de novembro. Não só os fãs, mas o mundo da música sentiu a perda de Marília, incluindo Luan Santana e Gusttavo Lima.

Na quarta-feira, 10, Luan e Gusttavo fizeram as primeiras apresentações após o falecimento da estrela de 26 anos e emocionaram o público com suas homenagens.

Durante um show no navio, o dono do hit Morena falou sobre a importância da cantora para a música brasileira enquanto a foto dela aparecia no telão.

"A gente vai lembrar de Marília Mendonça como uma lenda que marcou a música brasileira, que marcou a história e o jeito de falar de amor do brasileiro. Levantando bandeiras, incluindo, cada vez mais, os grupos menos favoritos", disse ele, visivelmente emocionado.