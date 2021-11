Kim Kardashian posta novas fotos dos 4 filhos: veja qual deles usa camiseta da Britney Spears

Kim Kardashian, que curtiu date com Pete Davidson, fez a alegria dos fãs nesta quinta-feira, 11. Através do Instagram, Kim compartilhou um clique raro com todos os seus quatro filhos, fruto da relação com Kanye "Ye" West.

Na foto do grupo, North West, de 8 anos, pode ser visto abraçando seu irmão mais novo, Psalm West, de 2 anos, enquanto Saint West, de 5 anos, olha para a câmera e Chicago West, de 3 anos, mostra um grande sorriso. Posando em um fardo de feno, eles arrasam em seus looks, como de costume, com Psalm usando um macacão estampado e Saint um tênis da Yeezy.

Chicago está estilosa com botas de cowboy e uma camiseta com foto de Britney Spears por baixo de uma camisa de flanela. A foto de cantora remonta à sua era Oops! ... I Did It Again, provando que a peça é uma verdadeira joia vintage.