Luccas Neto é acusado de fazer crianças portuguesas falarem como brasileiras

Luccas Neto, que celebrou o primeiro aninho do filho Luke, está se tornando alvo de críticas de algumas famílias em Portugal. O motivo? Luccas Neto tem feito tanto sucesso que as crianças portuguesas estão começando a falar como os brasileiros.

Isso mesmo: os pequenos têm perdido as características da fala local e aderido ao linguajar do artista de 29 anos, nascido no Rio de Janeiro.

O jornal Diário de Notícias acusa o brasileiro, que possui um canal no YouTube com mais de 36 milhões de inscritos, de ser o responsável pelo que tem ocorrido com as crianças.

"Há crianças portuguesas que só falam 'brasileiro'", informa o artigo, acrescentando que isso se acentuou durante a pandemia. "Dizem grama em vez de relva, autocarro é ônibus, rebuçado é bala, riscas são listras e leite está na geladeira em vez de frigorífico."