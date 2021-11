Paolla Oliveira é eleita a mulher mais sexy do mundo em 2021

O topo é dela! Nesta quinta-feira, 11, Paolla Oliveira recebeu o título de Mulher Mais Sexy do Mundo. O perfil Clube da VIP no Instagram terminou de postar sua tradicional lista, que conta com 100 artistas brasileiras e internacionais entre as 533 indicadas. No ano passado, Paolla Oliveira ficou em oitavo lugar.

Em entrevista ao jornal EXTRA, Lucas Hit, idealizador do concurso, falou mais sobre a escolha da atriz. Ele também explicou que hoje eles são os únicos que seguem com uma lista desse tipo, que completou nove edições neste ano.

"Paolla Oliveira esteve em todas as nossas listas publicadas, mas é a primeira vez que vence como a Mulher Mais Sexy do Mundo, super merecido, ela esse ano exalou o amor em todos os sentidos, com um carisma único, além de se mostrar uma mulher real, sem filtro, com defeitos, isso sim é ser uma mulher sexy", declarou ao portal.