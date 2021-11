Maria Cândida vai cobrir cicatrizes nas mamas com tatuagem

A jornalista Maria Cândida, atualmente no programa É De Casa, da TV Globo, usou o Instagram na manhã desta quinta-feira, 11, para mostrar cicatrizes de uma cirurgia de redução de mamas e revelar que vai cobri-las com tatuagem. Maria Cândida afirmou que, acima da autoaceitação, está o direito da mulher em fazer o que quiser. Arrasou!

"A foto acima mostra pela última vez a cicatriz que tenho nos seios, por causa da redução de mama. Última vez, porque farei a sétima tatuagem sobre essa cicatriz que quero ressignificar", disse.

"Sou super a favor de ter marcas do tempo e da vida no meu corpo, no rosto, estou grisalhando os cabelos… de boa! Mas sou também muito a favor de a Mulher viver o que tá afim… o que dá prazer a ela… De mudar o q quer, na hora que quer… De ser a dona do seu corpo, do seu destino… e não ficar pagando pau pra regra nenhuma, a não ser a dela", continuou.