Tiago Iorc retorna à música com cabelo raspado e single sobre masculinidade

Tiago Iorc, que vivia hiato na carreira, fez seu retorno à música nesta quinta-feira, 11. Através de suas redes sociais, Tiago anunciou a novidade aos fãs.

"'Masculinidade' já tá em todos os apps de música! E o clipe tá no YouTube!", escreveu o cantor no Instagram.

No clique minimalista, Tiago surge com blusa gola alta preta e a cabeça raspada. "E eu tô careca! E eu estava com saudade de vocês!"