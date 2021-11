Fotos do corpo de Marília Mendonça que circulam na web são falsas, diz assessoria

A equipe de Marília Mendonça se pronunciou nesta quinta-feira, 11, sobre as supostas fotos do corpo da cantora que circulam nas redes sociais e em aplicativos de mensagens. As imagens não correspondem à Marília.

"As fotos não são delas. Tomamos todos os cuidados para preservar a imagem de Marília Mendonça", informou a assessoria de imprensa.

Segundo o jornal Extra, há relatos de pessoas tentando comercializar esses registros.