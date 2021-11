Thaila Ayala sobre beijo em Ludmilla no filme Moscow: "Normalizar o que é normal"

"Normalizar o que é normal", foi o que Thaila Ayala falou a respeito dos beijos e cenas quentes com Ludmilla no filme Moscow, que estreia nesta quinta-feira, 11, no Amazon Prime Video. Em entrevista ao jornal Extra, Thaila, além de contar sobre a escolha de Ludmilla para o papel, ainda comentou sobre a bissexualidade do Super-Homem em uma das HQs da DC Comics.

"Nós acabamos de sair de uma polêmica sobre o beijo no HQ do Superman (o super-herói beija outro homem). As pessoas ainda não acham o normal, normal. Então, cada vez mais, a gente tem que reforçar coisas tão óbvias. Foi muito importante essa ideia e desde o princípio nós abraçamos", declarou ao jornal.

Na produção, a atriz será Val, uma mulher determinada que terá par romântico com a personagem vivida pela cantora. "Mess [diretor do filme] já tinha essa ideia na cabeça, de uma personagem que fosse uma mulher forte, "femme fatale", maravilhosa e gay ou bi, que se relaciona com uma pessoa do mesmo sexo. Nós queríamos que tivesse essa representatividade ali nela. E teve", relembrou a atriz.