Entenda a briga entre Xuxa e Mara Maravilha

Xuxa foi uma das pessoas que não deixou a situação passar sem um puxão de orelha. A Rainha dos Baixinhos afirmou ter "pena" da colega de profissão.

"Quando eu ouvi isso, me coloquei no lugar de uma pessoa com necessidades especiais e te juro que fiquei triste. Como uma pessoa que trabalhou com crianças fala isso? Por mim, ok, só me dá mais pena dela, mas pelas crianças e pessoas com um grau de intelecto que esteja nessa 'expressão' é simplesmente feio. Nem todas as ex-apresentadoras são assim. Por favor, não repassem essa mensagem. O que ela quer é espaço. Não deem a ela", pediu.