Entenda por que Olivia Rodrigo não fechou com Rock in Rio 2022

Coração fica como? De acordo com Roberto Medina, o fundador do Rock In Rio, Olivia Rodrigo só não será atração do evento em 2022 por conta de reconfigurações na agenda da artista. Junto com Dua Lipa, Olivia Rodrigo seria um dos nomes do Palco Mundo, no dia 11 de setembro.

A revelação veio do site Tracklist, e, ainda segundo Roberto, o anúncio da vinda da cantora para o Brasil não demoraria muito para ser divulgado. Porém, a nova queridinha do pop precisou cancelar, uma pena né?

Já sobre a venda dos ingressos com o Rock In Rio Card, o organizador do festival disse que o dia mais disputado até agora está sendo o dia 4 de setembro, em que o cantor Justin Bieber é o headliner, contando com shows de Demi Lovato e IZA. A venda do Rock in Rio Card começou no dia 21 de setembro.