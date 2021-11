Recomendado para você : Bruna Marquezine e Enzo Celulari são vistos aos beijos, afirma site

Bruna Marquezine, que tem guarda compartilhada da gata com Enzo Celulari, teria reatado com o ex? Segundo o Splash, do Uol, Bruna e Enzo foram vistos aos beijos no último sábado, 6.

O flagra teria acontecido em festa no centro de São Paulo e os dois não pareciam querer esconder o romance, diz o veículo.

A atriz já estava dentro do evento, e Enzo chegou depois em uma Land Rover branca.