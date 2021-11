Britney Spears está "mantendo-se positiva" antes do possível fim de tutela

Image Group LA/Disney Channel via Getty Images

O sonho de Britney Spears de encerrar sua tutela pode em breve se tornar realidade. A próxima audiência de Britney está marcada para sexta-feira, 12, o que pode resultar no encerramento de sua tutela de quase duas décadas.

Considerando o quanto está em jogo para a artista de 39 anos, uma fonte próxima a seu noivo, Sam Asghari, disse ao E! News que ela está se sentindo "muito ansiosa com a audiência no tribunal".

"Ela espera que finalmente seja livre e está mantendo-se positiva", disse o informante. "Sam tem estado lá para ela em cada passo do caminho e eles estão planejando comemorar sexta-feira se tudo correr bem."

No mês passado, uma fonte separada próxima a Sam contou ao E! News sobre o desejo da musa de um novo começo, especialmente com seu noivo. "Britney está muito animada para abraçar sua liberdade total", explicou o informante, em outubro. "Ela quer uma nova vida com Sam e quer fazer muitas mudanças. Ela está animada para seguir em frente e encerrar esse capítulo de sua vida."

Como disse a fonte, "Britney quer uma nova energia. Ela está animada para estar perto de mais pessoas e ser capaz de sair de casa como quiser".