Mariana Goldfarb defende Jojo Todynho por pedir nude de Cauã Reymond

Mariana Goldfarb, esposa de Cauã Reymond, saiu em defesa da amiga Jojo Todynho no Instagram nesta quarta-feira, 10. Jojo deu o que falar ao comentar a participação de Cauã em Um Lugar Ao Sol, novela da TV Globo, especialmente a cena em que o personagem do ator tira um nude. Os internautas cobraram um posicionamento de Mariana, que se manifestou sobre o assunto: "Estou amando essa novela e amo a Jojo Todynho, então, assim, está tudo certo".

"Gente, sobre Jojo Todynho, amo de paixão, figuraça, muito boa, coração gigante. Falei com ela hoje e vocês ainda vão ver muito a gente juntas. Estou recebendo várias mensagens de 'ah, a Jojo Todynho comentando a novela'. Gente, eu estou noveleira real!", declarou a atriz. Imaginamos o motivo, né?

Tudo começou no capítulo de terça-feira, 9, de Um Lugar Ao Sol. Renato, o personagem do galã, tira uma nude para enviar à namorada — e a web foi à loucura! Tanto o nome do ator quanto o da trama ficaram entre os termos mais comentados do Twitter. Jojo Todynho, que já protagonizou momentos hilários com Cauã na Semana de Moda de Paris, não perdeu a oportunidade de comentar nas redes sociais.