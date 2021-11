Isadora Pompeo é criticada após aparecer ao lado de Nego do Borel

Nesta quarta-feira, 10, Isadora Pompeo repostou os stories de uma foto ao lado de Nego do Borel e recebeu críticas nas redes sociais. Com a legenda "Abençoada Isadora Pompeo, canta demais. Foi um prazer assistir você de perto", Nego do Borel compartilhou o registro com Isadora e a cantora gospel compartilhou.

"Amém, eu creio no que Deus pode e quer fazer de dentro para fora em você. Firme os pés sobre a rocha e nada mais te abalará", escreveu a artista nos stories do Instagram.

O funkeiro esteve presente em um show de Isadora no último domingo, 9, e mostrou ser fã da cantora. Ex-peão de A Fazenda 13, reality show da Record TV, o músico foi expulso do programa após a acusação de estupro contra a colega de confinamento, Dayane Mello.