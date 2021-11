Ryan Reynolds revela detalhe sobre vida sexual com Blake Lively

Ryan Reynolds decidiu dar detalhes de sua vida sexual com a esposa Blake Lively em plena televisão. Ao participar do programa de Jimmy Fallon, Ryan surpreendeu os fãs falando sobre sua intimidade.

Nessa quarta-feira, 10, Ryan deveria participar do Jimmy Kimmel Live, e Will Ferrell foi anunciado como convidado do The Tonight Show. No entanto, os dois atores trocaram de lugar, com Will batendo papo com Jimmy Kimmel e Ryan se sentando ao lado de Jimmy.

Ambos os apresentadores de talk show fingiram estar surpresos com a mudança, enquanto Fallon tentou bater um papo com o ator de 45 anos sobre sua esposa Blake, no início da entrevista. "Como está Blake? Como estão as crianças?", o anfitrião perguntou a Ryan.

Isso levou Ryan, aparentemente perturbado, a responder: "Você sabe, eles estão todos bem. Blake—sem perguntas pessoais, a propósito. Mas Blake está ótima. O sexo é totalmente normal".

Fallon então riu sobre a revelação e respondeu: "Eu não ia perguntar isso". No entanto, Ryan acrescentou: "Ei, ei, ei! Acelere os freios sexuais, Jimmy. Não pedi para não fazer perguntas pessoais e você vai direto ao assunto, certo? Barbara Walters, calma".