Tom Holland se derrete pela "incrível" Zendaya em homenagem ao CFDA Awards

E se há uma coisa que os fãs sabem sobre o ator, também de 25 anos, é que ele vai apoiar sua namorada. Antes da estreia do último filme da atriz, Duna, a dupla permitiu que as redes sociais conhecessem seu romance privado com uma pequena troca de flertes no Instagram.

Em 6 de outubro, o astro britânico postou uma foto da amada posando no tapete vermelho para a estreia do longa, com um simples emoji de olhos apaixonados na legenda.

Ela, por sua vez, respondeu nos comentários com um emoji de rosto suplicante, provando que seu romance não poderia ser mais lindo.