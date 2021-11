A Fazenda 13: Gui Araujo é fazendeiro pela terceira vez e ganha confiança no jogo

Gui Araujo está com o chapéu mais uma vez! Nesta quarta-feira, 10, Gui derrotou Dayane Mello e Sthe Matos na Prova do Fazendeiro em A Fazenda 13, da Record TV. As duas participantes estão na roça ao lado de Tiago Piquilo, e disputam a preferência do público para permanecer em A Fazenda.

A dinâmica exigiu agilidade e velocidade dos peões e, apesar de Dayane ter ganhado vantagem, no final quem se deu bem foi o ex-De Férias com o Ex, da MTV.

O influencer já ocupou o posto na primeira e na terceira semana do programa. Ao voltar para a sede, os colegas de confinamento comemoram a vitória, mas também demonstraram estar intimidados. "Eu não quero fazer prova contigo, nunca", anunciou Solange Gomes. E Valentina Francavilla sugeriu: "Vetem ele na próxima!".