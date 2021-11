Jornalista Cristiana Lôbo morre aos 63 anos, vítima de câncer

A jornalista política Cristiana Lôbo faleceu na manhã desta quinta-feira, 11, em decorrência de um mieloma múltiplo. Cristiana era comentarista da GloboNews, além de ser colunista do G1. A informação do óbito foi dada pela emissora, que interrompeu a programação para homenagear a profissional.

O mieloma múltiplo é um câncer nas células da medula óssea, responsáveis por produzir anticorpos. A jornalista lutava contra a doença há alguns anos e, por conta do tratamento, está afastada da GloboNews desde agosto de 2020. O quadro de Lôbo foi agravado por uma pneumonia. Ela estava internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde a última semana.

Com 63 anos de idade, Cristiana atuou no jornalismo por mais de 30 anos. A profissional começou a carreira cobrindo política no estado de Goiás, até se mudar para Brasília, onde passou a integrar a equipe do jornal O Globo.