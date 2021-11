Meghan Markle e Príncipe Harry fazem rara aparição em tapete vermelho

Dia Dipasupil/Getty Images

No final da noite, Harry, de 37 anos, apresentou o Prêmio Intrepid Valor para "militares e veteranos que vivem com as feridas invisíveis da guerra", de acordo com o Intrepid Sea, Air & Space Museum, que está hospedando o evento dentro do "histórico "porta-aviões apelidado de Intrepid. A gala "reconhece uma liderança extraordinária e homenageia os bravos homens e mulheres que servem na defesa de nossa nação", observa o site.

Embora Meghan e Harry vivam na Califórnia com o filho Archie, de 2 anos, e Lilibet, de 5 meses, o casal está em uma turnê pela Big Apple esta semana. Meg deu uma palestra no DealBook Online Summit do The New York Times, na terça-feira, 9, onde se manifestou contra os tabloides por serem "tóxicos para sua saúde mental". A ex-atriz compartilhou: ""Esperançosamente, um dia eles virão com uma etiqueta de advertência como os cigarros."