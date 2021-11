Jamie Lynn diz que não teve permissão de contar à irmã Britney Spears sobre gravidez

Em julho, Britney foi até o Instagram e mandou recado aos "mais próximos" e ela. "Não há nada pior do que quando as pessoas mais próximas a você, que nunca apareceram para você, postam coisas a respeito de sua situação, seja ela qual for, e falam com justiça em busca de apoio", escreveu ela em uma postagem excluída, sem citar nomes. "Não há nada pior do que isso!!!! Como se atrevem as pessoas que você mais ama dizer alguma coisa... Eles me estenderam a mão para me levantar na ÉPOCA!!!??? Como você ousa tornar isso público que AGORA VOCÊ SE IMPORTA... Você estendeu a mão quando eu estava me afogando???? De novo... NÃO".

