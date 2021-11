Gossip Girl: segunda parte da 1ª temporada ganha trailer de tirar o fôlego

Falta pouco para a estreia dos novos episódios do reboot de Gossip Girl. E nesta quarta-feira, 10, a HBO lançou um novo trailer da segunda parte da primeira temporada, e ela ainda deve mostrar os nossos estudantes de Manhattan lutando com seus segredos e mentiras.

Liderada pelo showrunner Joshua Safran, escritor e produtor executivo da série original, a primeira parte do reboot estreou em julho com seis episódios seguindo uma nova geração de adolescentes de escolas particulares do Upper East Side em Nova Iorque.

A nova parte continuará a explorar o quanto a mídia social e a Big Apple como um todo mudaram, à medida que os alunos enfrentam vigilância social nove anos depois que o site de fofocas original foi desativado em 2012.