Reign Disick surge de cabeça raspada em foto do pai Scott Disick

Reign Disick está de visual novo! Nessa terça-feira, 9, Scott Disick compartilhou novas fotos de Reign, de 6 anos, e da filha Penelope Disick, de 9 anos, incluindo um clique mostrando a cabeça raspada do filho.

"Como vai cara?", Scott brincou na legenda de foto que mostra Reign franzindo a testa com novo visual.

Scott acrescentou: "Melhor noite de todas", enquanto Penelope se deitava de pijama ao lado da lareira.

Scott tem compartilhado uma série de momentos fofos em família com Penelope e seus "meninos" Reign e Mason Disick, após o noivado de Kourtney Kardashian com Travis Barker. De "compras de Hanukkah", a jantar fora com seu "melhor amigo" Mason e passeio de barco com P, Scott tem se entusiasmado com seus filhos.

E a hora de dormir de Reign tem sido especialmente aconchegante nas últimas semanas, graças às adoráveis fotos noturnas de Scott. "Boa noite, filho", escreveu o pai no dia 5 de novembro, em clique no qual Reign mostrava um sorriso sonolento enquanto estava enrolado em um cobertor.