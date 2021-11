Alec Baldwin é processado por membro da equipe de 'Rust' após tiro fatal

Depois da tragédia fatal no set de Rust no final de outubro, Alec Baldwin está enfrentando agora um processo judicial. Segundo o E! News, Alec Baldwin recebeu um processo judicial de um dos membros da equipe do longa.

Em documentos judiciais obtidos pelo E! News, nesta quarta-feira, 10, o eletricista-chefe de Rust, Serge Svetnoy, entrou com uma ação contra o ator de Hollywood, bem como a armeira do filme, Hannah Gutierrez-Reed, e o diretor assistente do filme, Dave Halls, entre outros.

O processo surge pouco mais de duas semanas depois que Baldwin acidentalmente deu um tiro errado, atingindo a cineasta Halyna Hutchins, e ferindo o diretor Joel Souza, em 21 de outubro.

De acordo com os documentos, Svetnoy afirma que a bala que atingiu Hutchins e Souza quase o atingiu também. Svetnoy ainda disse que foi uma das primeiras pessoas a cuidar da diretora após o disparo da arma, tentando mantê-la consciente até que a ajuda chegasse.

Os representantes de Baldwin, Gutierrez-Reed e Halls não comentaram o processo.