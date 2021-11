Murilo Huff e mãe de Marília Mendonça terão guarda compartilhada de Léo

"O Léo está bem, graças a Deus. Agora ele está com a mãe dela. Graças a Deus ele é muito pequenininho para entender. Vai chegar o momento que ele vai sentir falta dela, mas pelo menos essa dor que a gente está sentindo, acho que ele não vai sentir. Ele vai sentir saudade", disse o sertanejo.

O cantor ainda revelou que no dia do acidente, Marília pediu a ele que cuidasse do filho.

"Ela mandou uma mensagem assim, pedindo para eu cuidar dele, ficar mais de olho, porque ele tinha tomado vacina. Parece que estava se despedindo".