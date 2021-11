Rodrigo Santoro diz que recusou papéis no exterior por considerar um desserviço

"Imagina, eu estava vindo de 'Bicho de 7 Cabeças', 'Abril Despedaçado', 'Carandiru'. Foram minhas três primeiras experiências no cinema. E eu estava querendo expandir para mais profundidade, para mais pesquisa, para mais estudo. E me deparei com um personagem mais chapado. Era sempre um Juan, um Ramirez", completou o galã.