Louis Tomlinson, ex-One Direction, divulga data extra de show no Brasil

Agora sim! Nesta quarta-feira, 10, as novas datas da turnê de Louis Tomlinson foram divulgadas. Inicialmente, a World Tour havia sido marcada para maio de 2020, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Mas, por conta da pandemia de Covid-19, as apresentações de Louis Tomlinson foram adiadas para maio deste ano, sendo canceladas mais uma vez.

Porém, os fãs do cantor podem voltar a comemorar! Afinal, já temos uma nova data definida para o próximo ano. A turnê passará pelo Rio de Janeiro no dia 27 de maio, na Jeunesse Arena, e em 28 de maio, estará em São Paulo no Espaço das Américas. O anúncio foi feito nas redes sociais da Move Concerts.

Quem já tem seu ingresso garantido, não precisa se preocupar pois eles valerão para o novo calendário. Como os shows já estão esgotados, haverá vendas para uma data extra na capital paulista, no dia 29 de maio, também no Espaço das Américas.