Autor comenta coincidência entre enredo de novela e acidente de Marília Mendonça

A próxima novela a estrear na Rede Globo, Quanto Mais Melhor, no horário das 19h, inicia com um acidente de avião. O autor da trama, Mauro Wilson, abordou a relação do enredo com o trágico acidente que levou ao falecimento da cantora Marília Mendonça. A declaração aconteceu em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira, dia 10. "É uma fatalidade, uma coisa horrível, se fosse na ficção ela estaria viva [Marília]. A vida escreve roteiros ruins", declarou Wilson.

Na história, os protagonistas, interpretados por Giovanna Antonelli, Vladimir Brichta, Valentina Herszage e Mateus Solano morrem em um acidente de avião. As vítimas, contudo, recebem uma segunda chance, desde que consertem suas vidas. Após um ano, apenas um deles partirá definitivamente. O roteirista foi questionado se a fatalidade o fez considerar alterar o enredo.

"Eu precisava de um local em que quatro pessoas que não se conheciam morressem juntas e que nenhuma das quatro fosse a culpada pelo acidente. A escolha poderia ser um desastre de carro. Mudar isso hoje seria impossível. Além de detonar a história, o acidente aéreo é uma coisa recorrente entre os personagens", declarou.