Lady Gaga estreia no TikTok com vídeo de moda inspirado em 'House of Gucci'

Lady Gaga entrou oficialmente no TikTok e já há um milhão de razões para segui-la! Lady Gaga, que integra o elenco de House of Gucci, estreou na rede social na terça-feira, 9, ditando todas as regras do mundo da moda.

No vídeo, a cantora de 35 anos recitou o slogan "Father, Son and House of Gucci" do seu novo filme antes de fazer a transição para um vestido Gucci roxo pra lá de deslumbrante.

Ela, então, se afasta da câmera enquanto mostra um anel luxuoso da Tiffany & Co. Dando a seus seguidores tudo – e um pouco mais –, a estrela desfila pela sala com seu vestido, da Love Parade Collection, e seu exibicionismo em jogo.

Gaga também mostrou uma pequena parte de sua perna no registro, assim como suas meias estilo arrastão e botas de plataforma. O vídeo tem apenas 21 segundos, mas as estatísticas provam que os internautas amaram cada minúsculo momento.