Fãs de Sex and the City: veja como passar noite no apartamento de Carrie Bradshaw

Se você é fã de Sex and The City e já se perguntou como seria morar no apartamento de Carrie Bradshaw, essa é sua chance. Sarah Jessica Parker vai hospedar até dois convidados por noite, durante duas estadias em uma recriação da moradia de sua personagem, no Upper East Side, nos dias 12 e 13 de novembro.

A experiência é uma parceria entre a Warner Bros. Consumer Products e o Airbnb em honra da estreia do reboot de SATC, And Just Like That..., que estreia na HBO Max em dezembro.

E o que os fãs podem esperar da estadia? Já na chegada, os hóspedes receberão uma mensagem virtual de Sarah. Eles também terão a oportunidade de tomar Cosmopolitans e vasculhar os looks fashionistas de Carrie em seu closet—e sim, a icônica saia de tutu de Patricia Field vista na abertura estará lá.

E isso não é tudo, os visitantes também vão curtir um brunch no bairro do Chelsea, assim como uma sessão de styling e de fotos.