Affair de Marília Mendonça desabafa sobre ataques de ódio: "Não aguento mais"

MC Matheuzinho, apontado como affair de Marília Mendonça, foi às redes sociais na segunda-feira, 8, para fazer um desabafo. Matheuzinho tem sido atacado na Internet desde a morte de Marília, que faleceu após sofrer um acidente de avião.

"Por favor, parem de me atacar! Eu não aguento mais ler comentários comparando minha dor com a de outras pessoas", escreveu o cantor no Twitter.

Alguns internautas chegaram a compará-lo a Murilo Huff, ex-companheiro da cantora, que deu mais declarações à Imprensa do que ele.

Devido às mensagens de ódio, Matheuzinho reforçou que não dará entrevistas e se manterá em silêncio sobre a trágica morte de Marília.